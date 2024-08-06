بايدن يتحدث إلى أمير قطر ورئيس مصر لبحث تهدئة التوتر في الشرق الأوسط

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم لمناقشة الجهود المبذولة لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق الرهائن.