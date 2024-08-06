السنوار رئيساً للحركة خلفاً لهنية

اعلنت حركة حماس الثلاثاء تعيين قائدها في قطاع غزة يحيى السنوار رئيسا جديدا لمكتبها السياسي خلفا لاسماعيل هنية الذي اغتيل قبل أسبوع في طهران.



وقالت الحركة في بيان "تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس عن اختيار القائد يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للقائد الشهيد إسماعيل هنية".