الجيش الاسرائيلي يؤكد وفاة آخر شخص اعتبر مفقودا بعد هجوم السابع من تشرين الأول

أعلن الجيش الاسرائيلي مساء الثلاثاء، أنه تأكدت وفاة آخر شخص اعتبر مفقودا في اسرائيل بعد هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول، وذلك بعد "تحقيق معمق".



وقال الجيش في بيان: "اليوم، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي رسميا عائلة بيلها يينون أنها لم تعد على قيد الحياة".