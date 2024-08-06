لافروف ناقش مع نظيره الأردني الوضع في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره الأردني أيمن الصفدي ناقشا في مكالمة هاتفية اليوم الوضع في الشرق الأوسط.



وأكد الوزيران ضرورة ضبط النفس من جميع الأطراف لتجنب عواقب كارثية.