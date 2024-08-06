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البيت الأبيض: لا نعتقد أن الرد على إسرائيل من إيران أو حزب الله قد بدأ

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن ردا انتقاميا من إيران أو "حزب الله" اللبناني على إسرائيل قد بدأ.



وقالت للصحفيين إن الرئيس الأميركي جو بايدن يحاول تهدئة التوتر في المنطقة.