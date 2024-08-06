روسيا تطرد دبلوماسيا مولدافيا

أعلنت روسيا الثلاثاء طرد موظف في سفارة مولدافيا ردا على طرد دبلوماسي روسي في هذا البلد الذي يسعى للتقارب مع الاتحاد الأوروبي.



وأعلنت الخارجية الروسية أنها استدعت القائم بالأعمال المولدافي في موسكو ألكسندر تشيترارو لإبلاغه بأن أحد موظفي السفارة "غير مرغوب فيه".



وقالت الوزارة في بيان إن موسكو "احتجت بشدة على استمرار الخطوات غير الودية لحكومة تشيسيناو ضد روسيا".



وجاء قرار الطرد ردا على طرد أحد العاملين في السفارة الروسية في مولدافيا الأسبوع الماضي، والذي أعلنته تشيسيناو بعد الكشف عن قضية تجسس جديدة مزعومة تتعلق بمسؤولين مولدافيين اعتقلا بتهمة "الخيانة".



ويتهم الموظفان، أحدهما يعمل في البرلمان والآخر في شرطة الحدود، بنقل معلومات حساسة إلى روسيا منذ عام 2023.