شبكة سي.إن.إن: الولايات المتحدة تتهم باكستانيا على صلة مزعومة بإيران بالضلوع في مؤامرة تستهدف ترامب

ذكرت شبكة (سي.إن.إن) نقلا عن لائحة اتهام غير معلنة ومسؤول أميركي أن الولايات المتحدة وجهت تهما لرجل باكستاني يُقال أنه على صلة بإيران فيما يتعلق بمؤامرة اغتيال فاشلة ربما كانت تستهدف الرئيس السابق دونالد ترامب.



ونقلت الشبكة عن المسؤول الأميركي قوله إن المحققين في مكتب التحقيقات الاتحادي يعتقدون أن مؤامرة الاغتيال كانت تستهدف ترامب ومسؤولين آخرين حاليين وسابقين في الحكومة الأميركية.