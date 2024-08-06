القيادة المركزية الأميركية: تدمير طائرة مسيرة لجماعة الحوثي فوق البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها دمرت بنجاح طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران بالإضافة إلى صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقتهما الجماعة فوق البحر الأحمر من مناطق تسيطر عليها في اليمن.