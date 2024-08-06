بلينكن: أبلغنا إيران وإسرائيل بضرورة عدم التصعيد

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة أبلغت إيران وإسرائيل بوجود توافق في الآراء بالشرق الأوسط على ضرورة عدم تصعيد الصراع.وقال بلينكن، بعد اجتماع مع وزير الدفاع لويد أوستن ونظيريهما الأستراليين، إن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتحرير الرهائن في حرب غزة وصلت إلى المرحلة النهائية.