وزير الدفاع الأميركي: "لن نتسامح" مع أيّ هجوم على قواتنا في الشرق الأوسط

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنّ الولايات المتحدة "لن تتسامح" مع أيّ هجوم يستهدف قواتها في الشرق الأوسط، وذلك غداة إصابة سبعة عسكريين أميركيين في قصف صاروخي طال قاعدة عين الأسد في العراق.



وقال أوستن خلال مؤتمر صحافي في أنابوليس: "لا تخطئوا الظنّ: الولايات المتحدة لن تتسامح مع أيّ هجوم على قواتنا في المنطقة".