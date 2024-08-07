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وزير الدفاع الأميركي يدعو لمحاكمة العقل المدبر لهجمات 11 أيلول

أخبار دولية
2024-08-06 | 23:32
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وزير الدفاع الأميركي يدعو لمحاكمة العقل المدبر لهجمات 11 أيلول
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وزير الدفاع الأميركي يدعو لمحاكمة العقل المدبر لهجمات 11 أيلول

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الثلاثاء أنّ عائلات الضحايا ومواطني الولايات المتّحدة يستحقّون رؤية خالد شيخ محمد، "العقل المدبّر" لاعتداءات 11 أيلول 2001، يحاكم مع متّهمين آخرين أمام القضاء العسكري بعدما ألغى البنتاغون اتّفاقاً يجنّبهم المحاكمة.
     
وأثار الاتّفاق ثائرة العديد من أقارب ضحايا الاعتداءات البالغ عددهم ثلاثة آلاف قتيل كونه يجنّب المتّهمين الثلاثة المعتقلين حالياً في غوانتانامو، وهم خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي، المحاكمة مقابل إقرارهم بذنبهم وحصولهم على عقوبة مخفّفة.
     
وإثر هذه الانتقادات الحادّة، أعلن أوستن في 31 تمّوز إلغاء هذا الاتفاق.
     
والثلاثاء، أعلن أوستن في مؤتمر صحافي في أنابوليس قرب واشنطن أنّ "عائلات الضحايا وأفراد قواتنا المسلّحة والمواطنين الأميركيين يستحقّون أن يروا محاكمات عسكرية في هذه القضية". 
     
ولم يعلن البنتاغون عن تفاصيل الاتفاق، لكنّ صحيفة نيويورك تايمز أفادت أنّه بموجب هذا الاتفاق وافق المتّهمون الثلاثة على الاعتراف بذنبهم مقابل الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة بدلاً من خضوعهم لمحاكمة يمكن أن تؤدّي إلى إعدامهم.

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