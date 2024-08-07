الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
واشنطن تعلن إحباط مخطط إيراني لاغتيال مسؤولين أميركيين انتقاماً لمقتل سليماني
أخبار دولية
2024-08-06 | 23:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
واشنطن تعلن إحباط مخطط إيراني لاغتيال مسؤولين أميركيين انتقاماً لمقتل سليماني
أعلنت واشنطن الثلاثاء أنّها أحبطت هجوماً دبّره باكستاني مرتبط بطهران لاغتيال مسؤولين حكوميين في الولايات المتّحدة انتقاماً لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة أميركية في بغداد في 2020.
وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان إنّ "وزارة العدل تعمل منذ سنوات بلا كلل للتصدّي لمحاولات إيران للانتقام من مسؤولين أميركيين لاغتيال الجنرال الإيراني سليماني".
ونقل البيان عن غارلاند ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" كريستوفر راي والمدّعي العام الفدرالي في مدينة بروكلين بولاية نيويورك بريون بيس قولهم إنّ المواطن الباكستاني المرتبط بإيران آصف ميرشانت أوقف ووجّهت إليه تهمة محاولة ارتكاب جريمة "قتل بواسطة قتلة مأجورين".
أخبار دولية
إحباط
إيراني
لاغتيال
مسؤولين
أميركيين
انتقاماً
لمقتل
سليماني
التالي
مصرع 17 شخصاً بسبب أمطار غزيرة في شمال شرق السودان
وزير الدفاع الأميركي يدعو لمحاكمة العقل المدبر لهجمات 11 أيلول
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-08-03
سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: الهجوم الإيراني المتوقع على إسرائيل قد يحدث في الأيام المقبلة وواشنطن تراقب
آخر الأخبار
2024-08-03
سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: الهجوم الإيراني المتوقع على إسرائيل قد يحدث في الأيام المقبلة وواشنطن تراقب
0
آخر الأخبار
2024-08-05
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين وعراقيين: الغارة استهدفت مسلحين كانوا يستعدون لشن هجوم على القوات الأميركية
آخر الأخبار
2024-08-05
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين وعراقيين: الغارة استهدفت مسلحين كانوا يستعدون لشن هجوم على القوات الأميركية
0
آخر الأخبار
2024-08-03
سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: الهجوم الإيراني قد يكون مشابها لهجوم نيسان الماضي وقد يكون أكبر وأكثر تعقيدا
آخر الأخبار
2024-08-03
سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: الهجوم الإيراني قد يكون مشابها لهجوم نيسان الماضي وقد يكون أكبر وأكثر تعقيدا
0
آخر الأخبار
2024-06-20
CNN عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل أبلغت واشنطن تخطيطها لنقل موارد إلى الشمال استعدادا لهجوم محتمل ضد حزب الله
آخر الأخبار
2024-06-20
CNN عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل أبلغت واشنطن تخطيطها لنقل موارد إلى الشمال استعدادا لهجوم محتمل ضد حزب الله
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:25
إصابة 24 بينهم 6 أطفال بعد قصف في منطقة كورسك الروسية
أخبار دولية
04:25
إصابة 24 بينهم 6 أطفال بعد قصف في منطقة كورسك الروسية
0
أخبار دولية
02:34
باكستان تؤكد "تضامنها مع شعب بنغلادش"
أخبار دولية
02:34
باكستان تؤكد "تضامنها مع شعب بنغلادش"
0
أخبار دولية
02:28
وفاة شخص ومحاصرة 8 بعد انهيار جزء من فندق في ألمانيا
أخبار دولية
02:28
وفاة شخص ومحاصرة 8 بعد انهيار جزء من فندق في ألمانيا
0
أخبار دولية
02:23
تركيا ستنضم لقضية الإبادة الجماعية في العدل الدولية ضد إسرائيل
أخبار دولية
02:23
تركيا ستنضم لقضية الإبادة الجماعية في العدل الدولية ضد إسرائيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
23:51
واشنطن تعلن إحباط مخطط إيراني لاغتيال مسؤولين أميركيين انتقاماً لمقتل سليماني
أخبار دولية
23:51
واشنطن تعلن إحباط مخطط إيراني لاغتيال مسؤولين أميركيين انتقاماً لمقتل سليماني
0
آخر الأخبار
04:28
موقع واللا عن مصادر أمنية إسرائيلية: العلاقة بين غالانت وهاليفي على شفا الانفجار بسبب التعيينات والقتال بغزة
آخر الأخبار
04:28
موقع واللا عن مصادر أمنية إسرائيلية: العلاقة بين غالانت وهاليفي على شفا الانفجار بسبب التعيينات والقتال بغزة
0
خبر عاجل
10:09
المقاتلات الإسرائيلية تخرق جدار الصوت مجدداً فوق لبنان
خبر عاجل
10:09
المقاتلات الإسرائيلية تخرق جدار الصوت مجدداً فوق لبنان
0
أخبار دولية
14:52
البيت الأبيض: لا نعتقد أن الرد على إسرائيل من إيران أو حزب الله قد بدأ
أخبار دولية
14:52
البيت الأبيض: لا نعتقد أن الرد على إسرائيل من إيران أو حزب الله قد بدأ
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هكذا انتهى حلم النهائي العربي في مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هكذا انتهى حلم النهائي العربي في مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الإثنين الأسود... سيناريو هز البورصات العالمية وتكرر مرات عدة عبر التاريخ
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الإثنين الأسود... سيناريو هز البورصات العالمية وتكرر مرات عدة عبر التاريخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
عملية اغتيال هنية ستحضر في اجتماع لمنظمة التعاون الاسلامي في السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
عملية اغتيال هنية ستحضر في اجتماع لمنظمة التعاون الاسلامي في السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مستجدات التحرك الأميركي في المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مستجدات التحرك الأميركي في المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هاريس اختارت نائبها… إليكم من هو
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هاريس اختارت نائبها… إليكم من هو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
قلق عارم بين المواطنين الراغبين بالسفر
تقارير نشرة الاخبار
13:40
قلق عارم بين المواطنين الراغبين بالسفر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
اليكم فعالية الدفاعات الجوية لإسرائيل وحلفائها أمام رد محور المقاومة المحتمل
تقارير نشرة الاخبار
13:38
اليكم فعالية الدفاعات الجوية لإسرائيل وحلفائها أمام رد محور المقاومة المحتمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم...
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
محادثات قائد القوات الاميركية تواصلت في تل أبيب... والإستعدادات الإسرائيلية قائمة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
محادثات قائد القوات الاميركية تواصلت في تل أبيب... والإستعدادات الإسرائيلية قائمة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
علوم وتكنولوجيا
11:12
ما هو جدار الصوت وكيف يتم اختراقه؟!
علوم وتكنولوجيا
11:12
ما هو جدار الصوت وكيف يتم اختراقه؟!
2
خبر عاجل
10:00
الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت بشكل قوي ومتواصل فوق مناطق لبنان
خبر عاجل
10:00
الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت بشكل قوي ومتواصل فوق مناطق لبنان
3
خبر عاجل
11:29
السيد نصرالله: ادعو الشعب اللبناني ان يدرك حجم المخاطر القائمة من ناحية رسم مصير منطقة بالكامل وليس المطلوب من إيران وسوريا الدخول في حرب لكن مساندتنا بالدعم المعنوي والسياسي والمادي والعسكري والتسهيلات
خبر عاجل
11:29
السيد نصرالله: ادعو الشعب اللبناني ان يدرك حجم المخاطر القائمة من ناحية رسم مصير منطقة بالكامل وليس المطلوب من إيران وسوريا الدخول في حرب لكن مساندتنا بالدعم المعنوي والسياسي والمادي والعسكري والتسهيلات
4
خبر عاجل
06:35
طيران الشرق الأوسط: الرحلات لأيام 6 و7 و8 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
خبر عاجل
06:35
طيران الشرق الأوسط: الرحلات لأيام 6 و7 و8 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
5
خبر عاجل
11:35
السيد نصرالله: الانتظار الاسرئيلي على مدى اسبوع هو جزء من العقاب والردّ فالمعركة هي معركة نفسية وسلاح ودماء ونحن نتصرف برويّة وشجاعة لا بانفعال
خبر عاجل
11:35
السيد نصرالله: الانتظار الاسرئيلي على مدى اسبوع هو جزء من العقاب والردّ فالمعركة هي معركة نفسية وسلاح ودماء ونحن نتصرف برويّة وشجاعة لا بانفعال
6
أخبار لبنان
02:28
ابي رميا يعلن الاستقالة من الاطار التنظيمي للتيار الوطني الحر
أخبار لبنان
02:28
ابي رميا يعلن الاستقالة من الاطار التنظيمي للتيار الوطني الحر
7
خبر عاجل
10:09
المقاتلات الإسرائيلية تخرق جدار الصوت مجدداً فوق لبنان
خبر عاجل
10:09
المقاتلات الإسرائيلية تخرق جدار الصوت مجدداً فوق لبنان
8
أخبار دولية
13:55
السنوار رئيساً للحركة خلفاً لهنية
أخبار دولية
13:55
السنوار رئيساً للحركة خلفاً لهنية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More