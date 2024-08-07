بلينكن يدعو بنغلادش لاحترام "مبادئ الديموقراطية"

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء السلطات الجديدة في بنغلادش لاحترام "مبادئ الديموقراطية" بعدما أبدى محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام استعداده لتشكيل حكومة انتقالية في دكا.



وقال بلينكن في مؤتمر صحافي إنّ "أيّ قرارات تتّخذها الحكومة الانتقالية يجب أن تحترم مبادئ الديموقراطية ويجب أن تحفظ سيادة القانون وأن تعكس إرادة الشعب".



بدورها، دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ التي التقاها بلينكن وزارت بنغلادش مؤخرا، جميع الأطراف إلى تجنب العنف.

