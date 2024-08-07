الفيليبين تجري مناورات مشتركة مع الولايات المتحدة وكندا واستراليا

بدأت الفيليبين الأربعاء مناورات بحرية وجوية مشتركة مع الولايات المتحدة وكندا وأستراليا تستمر يومين، حسبما ذكر بيان مشترك، على وقع تزايد مطالبة الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي.



وستُجرى المناورات "داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفيليبين" وستظهر "التزامنا الجماعي بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم منطقة محيطين هندي وهادئ حرة ومفتوحة".



وتأتي التدريبات في وقت تثير المواقف الصينية بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي مخاوف من نزاع محتمل قد يجر الولايات المتحدة.



وتطالب بكين بجزء كبير من بحر الصين الجنوبي الاستراتيجي، رافضة حكم محكمة دولية صدر في 2016 وقضى بأن لا أساس قانونيا لموقفها هذا.



وأجرت مانيلا مناورات بحرية منفصلة في بحر الصين الجنوبي الأسبوع الماضي، أولا مع الولايات المتحدة ثم مع اليابان بعد يومين.

