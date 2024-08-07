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وفاة شخص ومحاصرة 8 بعد انهيار جزء من فندق في ألمانيا

أخبار دولية
2024-08-07 | 02:28
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وفاة شخص ومحاصرة 8 بعد انهيار جزء من فندق في ألمانيا
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وفاة شخص ومحاصرة 8 بعد انهيار جزء من فندق في ألمانيا

أفادت الشرطة المحلية بأن شخصا لقي حتفه وثمانية حوصروا، بعضهم مصابون بجروح خطيرة، بعد انهيار جزء من فندق خلال الليل بالقرب من ضفاف نهر موزيل في ألمانيا.

وذكرت الشرطة في بيان أنها حددث موقع الجثة لكن لم تنتشلها بعد، مشيرة الى أنها تمكنت من الاتصال ببعض الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين.

وجاء في البيان: "نظرا لطبيعة الأضرار فإن هذه عملية صعبة للغاية"، لافتا الى أن المبنى الواقع في بلدة كرويف لا يمكن أن يدخله سوى رجال الطوارئ مع توخي أقصى درجات الحذر.

ويعتقد المحققون أن 14 شخصا كانوا في المبنى عندما انهار الطابق العلوي حوالي الساعة 11 مساء (2100 بتوقيت غرينتش) أمس الثلاثاء، وتمكن خمسة منهم من الفرار من دون تسجيل إصابات.

وقالت الشرطة إنه جرى إجلاء 31 من الجيران من منازلهم حفاظا على سلامتهم.

أخبار دولية

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