باكستان تؤكد "تضامنها مع شعب بنغلادش"

أعلنت باكستان "تضامنها مع شعب بنغلادش"، بعد فرار رئيسة الحكومة من البلاد عقب أسابيع من الاحتجاجات والاضطرابات المدنية.



وجاء في بيان لوزارة خارجية باكستان التي نالت بنغلادش استقلالها عنها في العام 1971: "نحن واثقون من أنّ روح الشعب البنغلادشي الصامدة ووحدته ستقودانه نحو مستقبل متناغم".