إصابة 24 بينهم 6 أطفال بعد قصف في منطقة كورسك الروسية

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الصحة الروسية القول اليوم، إن 24 شخصا بينهم ستة أطفال أصيبوا بعد قصف في منطقة كورسك حيث اتهمت موسكو أوكرانيا بشن هجوم عبر الحدود قبل يوم.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كييف واصلت الهجمات الجوية بالقرب من الحدود اليوم الأربعاء، ودمرت أنظمة الدفاع الروسية أربع طائرات مسيرة الليلة الماضية.