سلاح الجو الأوكراني يعلن إسقاط 30 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

أعلن سلاح الجو الأوكراني في بيان على تيليغرام، أنه أسقط كل الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا الليلة الماضية، وعددها 30، فوق سبع مناطق.



وذكر حاكم ميكولايف في جنوب أوكرانيا أن سلاح الجو أسقط 14 طائرة مسيرة فوق المنطقة. وقال إنه تم إخماد حريقين نشبا جراء الهجوم ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.



وقال حاكم منطقة خميلنيتسكي إن الجيش أسقط أربع طائرات مسيرة أخرى فوق المنطقة لكن الحطام ألحق أضرارا بمنشآت تخزين وورشة في منشأة صناعية.



وتم إسقاط أربع طائرات مسيرة فوق منطقتي تشيركاسي وفينيتسيا بوسط أوكرانيا، ولم تبلغ السلطات المحلية عن خسائر مادية أو بشرية.



وأفادت السلطات الإقليمية في كييف بأن الدفاعات الجوية تعاملت مع أهداف صباح اليوم بدون تقديم تفاصيل عن تبعات الهجوم.



وكشف حاكم منطقة سومي أنه تم إسقاط صاروخ باليستي فوق المنطقة الليلة الماضية.



ولم يقدم سلاح الجو في التحديث الصباحي أي تفاصيل عن صواريخ استخدمتها روسيا في مهاجمة أوكرانيا.