روسيا تتهم أوكرانيا بفتح "جبهة ثانية" في إفريقيا

اتهمت روسيا الأربعاء، أوكرانيا بفتح "جبهة ثانية" في إفريقيا عبر دعمها "جماعات إرهابية"، بعد أيام على الخسائر الفادحة التي لحقت بالمرتزقة الروس من مجموعة فاغنر والجيش المالي إثر هجمات انفصاليين وجهاديين في شمال مالي.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا كما نقلت عنها وكالة ريا نوفوستي: "بسبب عدم قدرته على هزم روسيا في ميدان المعركة، قرر نظام فولوديمير زيلينسكي "الإجرامي" فتح "جبهة ثانية" في إفريقيا ودعم جماعات إرهابية في دول في القارة مؤيدة لموسكو".