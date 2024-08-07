لوفتهانزا تعلن أنها ستتجنب المجال الجوي لإيران والعراق حتى 13 آب

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية العملاقة أن رحلاتها ستتجنب الأجواء العراقية والإيرانية حتى 13 آب، في تمديد لقرار سابق بعدم استخدام المجال الجوي للبلدين في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.



كما مددت تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمان واربيل لنفس الفترة، على ما قالت المجموعة في بيان.