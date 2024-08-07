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إجلاء "آلاف الأشخاص" من منطقة حدودية روسية وسط هجمات أوكرانية

أخبار دولية
2024-08-07 | 06:21
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إجلاء &quot;آلاف الأشخاص&quot; من منطقة حدودية روسية وسط هجمات أوكرانية
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إجلاء "آلاف الأشخاص" من منطقة حدودية روسية وسط هجمات أوكرانية

غادر آلاف الأشخاص من منطقة كورسك الروسية الحدودية منذ أن أطلقت أوكرانيا عملية توغل بري قبل أكثر من 24 ساعة، حسبما قال الحاكم الإقليمي أليكسي سميرنوف.
     
وقال سميرنوف في مقطع فيديو نشر على تلغرام: "في اليوم السابق وبمساعدتنا، غادر آلاف الأشخاص منطقة القصف عبر وسائل نقل خاصة".

أخبار دولية

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هجمات أوكرانية

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