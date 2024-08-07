محمد يونس يدعو البنغلادشيين إلى "الهدوء والاستعداد لبناء البلد"

دعا محمد يونس المكلف ترؤس حكومة انتقالية في بنغلادش بعد إطاحة الشيخة حسينة، الأربعاء إلى الهدوء وحض الناس على اغتنام الفرصة لبناء أمة أفضل.



وقال في بيان عشية عودته المرتقبة إلى بنغلادش من أوروبا: "أناشد الجميع بشدة الحفاظ على الهدوء. رجاء الامتناع عن جميع أنواع العنف".



وأضاف: "حافظوا على الهدوء واستعدوا لبناء البلد. إذا سلكنا طريق العنف يُدمّر كل شيء".