بوتين: التوغل الأوكراني في كورسك استفزاز كبير

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التوغل الأوكراني في منطقة كورسك الروسية استفزاز كبير.



وأخبر بوتين أعضاء الحكومة الروسية بأن "نظام كييف ارتكب استفزازا كبيرا آخر".



وقال إن القوات الأوكرانية تنفذ "قصفا عشوائيا على أهداف مدنية" في منطقة كورسك.