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البابا فرنسيس يرفع الدعاء من أجل السلام في الشرق الأوسط: لوقف فوري للنار

أخبار دولية
2024-08-07 | 08:05
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البابا فرنسيس يرفع الدعاء من أجل السلام في الشرق الأوسط: لوقف فوري للنار
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البابا فرنسيس يرفع الدعاء من أجل السلام في الشرق الأوسط: لوقف فوري للنار

رفع الحبر الأعظم البابا فرنسيس الدعاء من أجل السلام في الشرق الأوسط.

ودعا البابا فرنسيس الى وقف فوري للنار والبحث عن السلام واطفاء الصراعات.

أخبار دولية

البابا فرنسيس

الشرق الأوسط

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