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البابا فرنسيس يرفع الدعاء من أجل السلام في الشرق الأوسط: لوقف فوري للنار

رفع الحبر الأعظم البابا فرنسيس الدعاء من أجل السلام في الشرق الأوسط.



ودعا البابا فرنسيس الى وقف فوري للنار والبحث عن السلام واطفاء الصراعات.