مقتل جندي تركي في شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي تركي في شمال العراق "بنيران حزب العمال الكردستاني".



وتم استهداف الجندي بنيران حزب العمال الكردستاني، الذي يشن حرب عصابات ضد السلطات التركية منذ عام 1984 وتصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية"، في منطقة عملية "قفل المخلب"، في شمال العراق، بحسب الوزارة.



وفي نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "قفل المخلب" لتأمين حدودها مع شمال العراق، من حيث تتهم حزب العمال الكردستاني بشن هجمات على الأراضي التركية.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في منتصف تموز نهاية وشيكة لعملية "قفل المخلب"، مؤكداً أن جيشه تمكن من "تطويق" مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.



وجاءت هذه التصريحات بعد تجدد العمليات العسكرية التركية في اقليم كردستان العراق والتي نددت بها بغداد هذا الأسبوع رغم تقارب في الأونة الأخيرة بين العاصمتين.