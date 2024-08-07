الرئيس الإيراني: لن نبقى صامتين في وجه العدوان

أعلنت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إيران لن تبقى صامتة أبدًا في مواجهة العدوان على مصالحها وأمنها، وذلك وسط تزايد التوتر الإقليمي في أعقاب مقتل زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.