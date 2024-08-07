الحكم على المعتدي على رئيسة وزراء الدنمارك بالسجن أربعة أشهر وبترحيله

حكمت محكمة دنماركية الأربعاء على بولندي يبلغ من العمر 39 عامًا بالسجن أربعة أشهر وأمرت بترحيله بتهمة الاعتداء على رئيسة الوزراء الدنماركية في كوبنهاغن في حزيران.



واعتقل الرجل الذي قررت السلطات عدم كشف هويته لوسائل الإعلام على الفور بعد مهاجمة ميتي فريدريكسن في 7 حزيران التي كانت تسير في إحدى ساحات العاصمة الدنماركية.



وقال القاضي جاكوب شيرفيغ في نهاية المحاكمة التي استمرت يومين: "انت مذنب بضرب رئيسة الوزراء على كتفها الأيمن".



كما منع المهاجم الذي يقيم في الدنمارك منذ خمس سنوات، بمجرد ترحيله بعد الانتهاء من قضاء عقوبته، من العودة لمدة ست سنوات إلى الدولة الإسكندنافية.



وخلال محاكمته، نفى مسؤوليته قائلًا إنه يتذكر أنه وجد نفسه وجهًا لوجه مع رئيسة الوزراء التي تعرف عليها بعد ذلك، لكنه لم يضع يده عليها.



وأشار الرجل إلى أنه يعتقد أنه لا يتذكر الأحداث نتيجة تناوله الكحول وانه تفاجأ بوجود رئيسة الوزراء على مسافة قريبة منه.



وبعد تلاوة الحكم، أبلغ المحكمة بواسطة محاميه بأنه يقبل الحكم.