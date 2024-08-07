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صواعق رعدية تقتل خمسة في شمال غرب اليمن
أخبار دولية
2024-08-07 | 09:58
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صواعق رعدية تقتل خمسة في شمال غرب اليمن
ذكر مسؤولون ومصادر محلية وإغاثية اليوم الأربعاء أن خمسة أشخاص وأربعة جنود على الأقل لاقوا حتفهم خلال الساعات الماضية نتيجة الصواعق الرعدية والسيول في عدة محافظات في شمال غرب اليمن.
وأوضحت مصادر محلية في محافظة حجة شمال غرب اليمن لرويترز أن صاعقة رعدية شديدة ضربت مديرية عبس تسببت في وفاة خمسة أشخاص بالمحافظة الجبلية الواقعة على الحدود مع السعودية.
فيما قالت مصادر عسكرية لرويترز إن السيول في جنوب الحديدة جرفت مساء أمس الثلاثاء مركبة على متنها أربعة جنود من القوات الحكومية وعثر على جثثهم صباح اليوم الأربعاء.
وارتفع بذلك عدد قتلى الصواعق الرعدية فقط إلى 12 شخصًا منذ مطلع آب الحالي، و45 شخصًا و17 مصابًا منذ مطلع تموز الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها محافظة حجة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ألحقت أضرارًا بنحو ثمانية آلاف منزل.
أخبار دولية
رعدية
اليمن
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