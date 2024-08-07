رئيس الأركان الروسي: جرى إيقاف الهجوم الأوكراني في منطقة كورسك الروسية

أبلغ رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أنه جرى إيقاف الهجوم الأوكراني في منطقة كورسك الروسية.وفي تصريحات بثها التلفزيون، قال غيراسيموف إن القوات الروسية تواصل "تدمير العدو" في المناطق القريبة من الحدود.