قائد الجيش الروسي: ما يصل إلى ألف جندي أوكراني يشاركون في التوغل في روسيا

أبلغ قائد الجيش الروسي فاليري غيراسيموف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن ما يصل إلى ألف جندي أوكراني يشاركون في التوغل عبر الحدود في منطقة كورسك الروسية.



وفي مؤتمر عبر الفيديو مع بوتين ومسؤولين من الدفاع والأمن، قال قائد الجيش إن "وحدة من القوات المسلحة الاوكرانية مؤلفة من ما يصل الى ألف جندي شنت الهجوم صباح الثلاثاء بهدف الاستيلاء على هذه المنطقة الروسية".