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القائم بأعمال وزير الخارجية: رد إيران على مقتل هنية سيحدث في الوقت الصحيح

أخبار دولية
2024-08-07 | 11:40
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القائم بأعمال وزير الخارجية: رد إيران على مقتل هنية سيحدث في الوقت الصحيح
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القائم بأعمال وزير الخارجية: رد إيران على مقتل هنية سيحدث في الوقت الصحيح

أعلن علي باقري كني القائم بأعمال وزير خارجية إيران في بيان اليوم الأربعاء أن رد إيران على مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران سيحدث "في الوقت الصحيح وبالشكل المناسب".

وتتهم إيران وحماس إسرائيل بتنفيذ عملية اغتيال هنية في 31 تموز. ولم تعلن أو تنف إسرائيل مسؤوليتها.

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