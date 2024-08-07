ماكرون أبلغ نظيره الإيراني بضرورة وقف دائرة الانتقام

ابلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في مكالمة هاتفية اليوم الأربعاء أن عليه بذل كل ما في وسعه لتجنب التصعيد في المنطقة وأن دائرة الانتقام يتعين أن تتوقف.



وقال ماكرون إن على إيران أن تدعو "الأطراف المزعزعة للاستقرار الذين تدعمهم" إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب تأجيج الأوضاع.