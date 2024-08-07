الحوثيون: إستهدفنا السفينة كونتشيب أونو ومدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم الأربعاء أنها استهدفت السفينة كونتشيب أونو بعدد من الصواريخ الباليستية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى مدمرتين أميركيتين في أثناء توجههما صوب شمال ذلك الممر الملاحي الحيوي.























