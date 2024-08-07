الخطوط الجوية المصرية: تجنب المجال الجوي الإيراني في صباح غد الخميس بسبب تدريبات

وجهت مصر جميع خطوطها الجوية بتجنب المجال الجوي الإيراني لفترة تمتد ثلاث ساعات في الصباح الباكر غدا الخميس وسط توتر بين إسرائيل وإيران.



وورد في إخطار للطيارين، وهو إخطار سلامة مقدم للطيارين اليوم الأربعاء، أن التوجيهات ستسري من الساعة 0100 حتى 0400 بتوقيت جرينتش.



وذكر الإخطار "على جميع الناقلات الجوية المصرية تفادي التحليق فوق منطقة معلومات الطيران في طهران. لن يُقبل تحليق أي رحلة جوية فوق هذه المنطقة"، مشيرا إلى مدة الثلاث ساعات المقدمة.

وفي السياق، أكدت وزارة الطيران المدني المصرية أن تفادي التحليق في المجال الجوي الإيراني هو بسبب تدريبات عسكرية.