الجرائم الإسرائيلية بحثت في اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة

بحثت الجرائم الإسرائيلية في إجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة.



وأكد القائم بأعمال وزير خارجية إيران من هناك أنه لا يوجد خيار أمام بلاده سوى استخدام حقها في الدفاع عن نفسها، مشيرًا إلى أن الرد سيحدث في الوقت الصحيح وبالشكل المناسب.



وفي الإفتتاح، كلمة لرئيس الدورة الحالية للمنظمة.