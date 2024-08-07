نتانياهو: إسرائيل مستعدة "دفاعيا وهجوميا" مع ترقّب هجوم لإيران وحلفاؤها



اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء إن إسرائيل مستعدة "دفاعيا وهجوميا" و"تمضي قدما نحو الانتصار"، في حين يسود ترقّب في البلاد لهجوم يتوقّع أن تشنّه إيران وحلفاؤها.



وشدّد نتانياهو على أن إسرائيل "عازمة على الدفاع" عن نفسها بعد تهديدات بالانتقام. وقال نتانياهو مخاطبا مجنّدين جددا في قاعدة تل هشومير العسكرية في تل أبيب "نمضي قدما نحو الانتصار". وأضاف "أدرك أن سكان إسرائيل قلقون، وأطلب منكم شيئا واحدا: كونوا صبورين وهادئين". وتابع "نحن مستعدون على المستويين الدفاعي والهجومي. نحن نضرب أعداءنا ومصمّمون على الدفاع عن أنفسنا".