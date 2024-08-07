حاكم منطقة كورسك الروسية: إعلان حالة الطوارىء في المنطقة بعد هجوم أوكراني

أعلن حاكم منطقة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف في منشور على تطبيق تيليغرام اليوم الأربعاء حالة الطوارىء وسط ما يعتقد بأنه هجوم بري أوكراني على الإقليم الحدودي.