0min

مصدر للقاهرة الإخبارية: إيران هي من طلبت من شركات الطيران تجنب مجالها الجوي

نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن مصدر رسمي مصري قوله اليوم الأربعاء إن إيران نصحت شركات الطيران المدني في جميع أنحاء العالم بتجنب التحليق عبر المجال الجوي الإيراني.



وأضاف المصدر أنه سيتم تجنب المجال الجوي الإيراني بسبب تدريبات عسكرية.