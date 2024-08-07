تركيا تطلب رسميًا الإنضمام لقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء أن أنقرة تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد إسرائيل بسبب ممارساتها في الحرب في قطاع غزة.



وأعلنت تركيا في أيار أنها قررت الانضمام إلى القضية وستتخذ الاستعدادات القانونية اللازمة.



وذكر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تقدمت رسميًا بالطلب اليوم الأربعاء.



وقال فيدان في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "يتعين على المجتمع الدولي القيام بدوره لوقف الإبادة الجماعية وممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل وأنصارها".



وأضاف: "ستبذل تركيا كل ما يمكنها لتحقيق ذلك".



وستتخذ المحكمة القرار النهائي بشأن الطلب التركي.