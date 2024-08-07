السعودية: إغتيال هنية "إنتهاك سافر" لسيادة إيران

إعتبرت السعودية اليوم الأربعاء أن اغتيال إسماعيل هنية زعيم حركة حماس في طهران "انتهاك سافر" لسيادة إيران.وتعليق وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي خلال اجتماع استثنائي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي هو أول تعليق تصدره المملكة منذ مقتل هنية رئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في العاصمة الإيرانية منذ 31 تموز.وأكد الخريجي أن "السعودية ترفض أي اعتداء على سيادة الدول أو تدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة".