إرتفاع عدد قتلى السيول الجارفة في غرب اليمن إلى 39 وفقد 5

ارتفع عدد الوفيات نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على غرب اليمن مساء الثلاثاء إلى 39 مع فقد خمسة آخرين، وفق ما أعلنه مسؤولون في جماعة الحوثي وعمال إغاثة.



وذكر محافظ الحديدة المعين من قبل الحوثيين أن 30 شخصًا توفوا، فضلًا عن فقد خمسة، في حين نزح سكان أكثر من 500 منزل بعد انهيار مساكنهم جراء قوة السيول.



وأغلقت العديد من الطرق نتيجة السيول في المحافظة الواقعة على البحر الأحمر. وتتقاسم الجماعة المتحالفة مع إيران السيطرة علي الحديدة مع الحكومة المعترف بها دوليًا.



وقالت مصادر محلية في محافظة حجة شمال غرب اليمن لرويترز إن صاعقة رعدية شديدة ضربت مديرية عبس تسببت في وفاة خمسة أشخاص في المحافظة الجبلية الواقعة على الحدود مع السعودية.



فيما أشارت مصادر عسكرية لرويترز إلى أن السيول في جنوب الحديدة جرفت مساء أمس الثلاثاء مركبة على متنها أربعة جنود من القوات الحكومية وعثر على جثثهم صباح اليوم الأربعاء.



وذكرت المصادر أن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها محافظة حجة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ألحقت أضرارًا بنحو ثمانية آلاف منزل.