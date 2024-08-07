المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان اليوم الأربعاء حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة اعتبارًا من اليوم السابع من آب.