منظمة التعاون الإسلامي تُحمّل إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن اغتيال هنية

أكد الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث الجرائم المتواصلة لإسرائيل، مبدأ احترام السيادة الوطنية لجميع الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية واستقلالها ووحدة أراضيها، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الاسلامي.

ودان الاغتيالات السياسية التي تستهدف القيادات الفلسطينية، مُحمّلاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عنها.



وجدد التأكيد على تضامنه الراسخ مع الشعب الفلسطيني وقيادته في نضالهم العادل من أجـل إعمال حقوقه الوطنية المشروعة، بما فيها حق العودة وتقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأكد ما جاء في الفتوي القانونية حول عدم قانونية الاستيطان وأنه لا توجد سيادة لدولة الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967،وأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني يؤكد جغرافية الحق وحقه في دولته المستقلة.