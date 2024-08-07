شن مقاتلون مدعومون من إيران والحكومة السورية هجماتٍ على مناطق في دير الزور يسيطر عليها مقاتلون مدعومون من الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتلِ شخصين على الأقل وإصابةِ آخرين، وفقًا للقوةِ الرئيسية المدعومة من الولايات المتحدة في البلاد.وقالت قواتُ سوريا الديمقراطية في بيان إن من سمتهم مرتزقةً مدعومين من النظام السوري هاجموا قرىً بدءًا من مساءِ الثلاثاء وأن الاشتباكات إستمرت اليوم.