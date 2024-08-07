المرصد السوري: عشرة قتلى في انفجار شاحنة مفخخة عند حاجز في شمال سوريا

قُتل عشرة أشخاص بينهم أربعة مقاتلين على الأقلّ في "الجيش الوطني السوري" الموالي لأنقرة في انفجار شاحنة مفخخة الأربعاء عند حاجز في مدينة أعزاز في شمال سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال مراسل وكالة فرانس برس إن شاحنة مفخخة انفجرت عند نقطة تفتيش داخل المدينة.



من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان "بلغ عدد القتلى عشرة أشخاص بينهم ما لا يقل عن أربعة عناصر من الجيش الوطني السوري" الموالي لأنقرة في "انفجار شاحنة مفخخة في حاجز الشط التابع للشرطة العسكرية في مدينة أعزاز شمال حلب".



وأضاف "أُصيب 13 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".



وقال مصدر طبي في مستشفى أعزاز لوكالة فرانس برس إن تسعة أشخاص هم خمسة مقاتلين من الفصائل السورية المدعومة من تركيا وأربعة مدنيين، قُتلوا فيما أُصيب 20 آخرون في الهجوم.



ولم يتضح على الفور من هي الجهة المسؤولة عن الهجوم.