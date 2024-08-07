آلاف يتظاهرون ضد العنصرية في مدن عدة في المملكة المتحدة



شارك آلاف المحتجين المناهضين للعنصرية في تظاهرات في مدن إنكليزية عدة الأربعاء، تنديدا بتظاهرات لليمين المتطرف تخلّلتها أعمال عنف جرت في الأيام الأخيرة.



وتجمّع آلاف المتظاهرين في منطقة والثامستو في شمال لندن في تحرك مضاد لاحتجاج لليمين المتطرف كان قد أعلن عنه هناك، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس، في حين نظّمت تحركات مماثلة ضد العنصرية في برمنغهام وبريستول وليفربول.

