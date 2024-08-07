إلغاء حفلات تايلور سويفت في فيينا بعد كشف مخطط لهجوم إسلامي

ألغيت ثلاث حفلات للنجمة الأميركية تايلور سويفت كانت مقرّرة في فيينا هذا الأسبوع، وفق ما أعلن المنظمون الأربعاء، بعد إعلان الشرطة كشف مخطط لهجوم إسلامي.



وجاء في منشور لشركة باراكودا ميوزيك على إنستغرام أنه "بعد تأكيد السلطات وجود مخطط لهجوم إرهابي في استاد ارنست هابيل، لا خيار آخر لدينا سوى إلغاء الحفلات الثلاث حرصا على سلامة الجميع".

