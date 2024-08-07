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بايدن غير واثق من أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة

أخبار دولية
2024-08-07 | 17:30
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بايدن غير واثق من أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة
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بايدن غير واثق من أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة

اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأربعاء إنه غير واثق من أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني.
 
وقال بايدن في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس نيوز "إذا فاز ترامب، لا، لست واثقا على الإطلاق. أعني، إذا خسر ترامب، لست واثقا على الإطلاق". 

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