الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
التحكم المروري: تعطل مركبة على الطريق البحرية - أنطلياس وحركة المرور كثيفة في المحلة
التحكم المروري: تعطل مركبة على الطريق البحرية - أنطلياس وحركة المرور كثيفة في المحلة
ماكرون: لبذل الجهود عند الخط الأزرق بما يتوافق مع الـ 1701 لتجنّب اشتعال المنطقة
أخبار دولية
2024-08-07 | 17:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ماكرون: لبذل الجهود عند الخط الأزرق بما يتوافق مع الـ 1701 لتجنّب اشتعال المنطقة
حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في اتصال هاتفي الأربعاء على "تجنّب دوامة أعمال انتقامية".
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّه "على غرار دعوته الرئيس الإيراني لتجنّب دوامة أعمال انتقامية من شأنها أن تعرّض للخطر شعوب المنطقة واستقرارها، دعا ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى اتّباع المنطق نفسه والذي يجب أن ينسحب على كلّ الأطراف في المنطقة".
ولفتت الرئاسة الفرنسية إلى أنه "إزاء تصاعد التوترات عند الحدود بين إسرائيل ولبنان، يجب بذل كل الجهود لا سيما عند الخط الأزرق، وبما يتوافق مع القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، لتجنّب اشتعال المنطقة".
وشدّد الإليزيه في بيانه على أنّ "حرباً بين إسرائيل ولبنان ستكون تداعياتها مدمّرة على المنطقة بأسرها".
وذكّر ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنّ "الأمر الأكثر إلحاحاً على الإطلاق" بالنسبة لفرنسا يبقى "التوصل من دون تأخير إلى وقف لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن كلّ الرهائن (...) وإيصال المساعدات الإنسانية بكميات كبرى ومن دون عوائق إلى سكان القطاع".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أخبار دولية
الجهود
الأزرق
يتوافق
لتجنّب
اشتعال
المنطقة
التالي
لوفتهانزا تعلن أنها ستتجنب المجال الجوي لإيران والعراق حتى 13 آب
روسيا تتهم أوكرانيا بفتح "جبهة ثانية" في إفريقيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-08-04
العاهل الأردني يتصل بماكرون ووزير خارجيته الى طهران من أجل "التهدئة" في المنطقة
أخبار دولية
2024-08-04
العاهل الأردني يتصل بماكرون ووزير خارجيته الى طهران من أجل "التهدئة" في المنطقة
0
آخر الأخبار
2024-08-03
وزير الخارجية المصري يجري اتصالا بنظيره الإيراني وأكد أن "التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة غير مسبوقة وعلى قدر كبير من الخطورة وتهدد استقرار المنطقة"
آخر الأخبار
2024-08-03
وزير الخارجية المصري يجري اتصالا بنظيره الإيراني وأكد أن "التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة غير مسبوقة وعلى قدر كبير من الخطورة وتهدد استقرار المنطقة"
0
أخبار لبنان
2024-08-02
السفارة البريطانية في بيروت: وزير الخارجية أنهى زيارته إلى لبنان ودعا للحد من التصعيد على الخط الأزرق
أخبار لبنان
2024-08-02
السفارة البريطانية في بيروت: وزير الخارجية أنهى زيارته إلى لبنان ودعا للحد من التصعيد على الخط الأزرق
0
أخبار دولية
2024-07-31
الخارجية السورية: مقتل هنية قد يقود إلى "اشتعال" المنطقة برمتها
أخبار دولية
2024-07-31
الخارجية السورية: مقتل هنية قد يقود إلى "اشتعال" المنطقة برمتها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:56
قاض أميركي يرفض دعوى المكسيك ضد قطاع الأسلحة الأميركي
أخبار دولية
00:56
قاض أميركي يرفض دعوى المكسيك ضد قطاع الأسلحة الأميركي
0
أخبار دولية
00:52
تظاهرة في كوسوفو ضد الدعوة لفتح جسر في مدينة مقسمة
أخبار دولية
00:52
تظاهرة في كوسوفو ضد الدعوة لفتح جسر في مدينة مقسمة
0
أخبار دولية
00:51
بسبب الملاكمة النسائية في الأولمبياد... روسيا والجزائر تتبادلان اللكمات الدبلوماسية في مجلس الأمن
أخبار دولية
00:51
بسبب الملاكمة النسائية في الأولمبياد... روسيا والجزائر تتبادلان اللكمات الدبلوماسية في مجلس الأمن
0
أخبار دولية
00:49
البيت الأبيض يسعى لمعرفة أهداف التوغل الأوكراني في روسيا
أخبار دولية
00:49
البيت الأبيض يسعى لمعرفة أهداف التوغل الأوكراني في روسيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:23
مؤسسة ورلد سنترال كيتشن تعلن مقتل أحد موظفيها الفلسطينيين في غزة
أخبار دولية
00:23
مؤسسة ورلد سنترال كيتشن تعلن مقتل أحد موظفيها الفلسطينيين في غزة
0
أخبار دولية
2024-06-19
رئيس الوزراء القطريّ يلتقي قادة حماس في الدوحة
أخبار دولية
2024-06-19
رئيس الوزراء القطريّ يلتقي قادة حماس في الدوحة
0
خبر عاجل
01:03
التحكم المروري: تعطل مركبة على الطريق البحرية - أنطلياس وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
01:03
التحكم المروري: تعطل مركبة على الطريق البحرية - أنطلياس وحركة المرور كثيفة في المحلة
0
منوعات
2024-08-06
بعد الكشف سابقا عن أفكارها الانتحارية... ميغان ماركل تواجه التنمر بهذه الطريقة وتتحدث عن تجربتها
منوعات
2024-08-06
بعد الكشف سابقا عن أفكارها الانتحارية... ميغان ماركل تواجه التنمر بهذه الطريقة وتتحدث عن تجربتها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
دروز الجولان... تاريخ من النضال رفضًا للأسرلة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
دروز الجولان... تاريخ من النضال رفضًا للأسرلة
0
أخبار دولية
13:54
الجرائم الإسرائيلية بحثت في اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة
أخبار دولية
13:54
الجرائم الإسرائيلية بحثت في اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة
0
رياضة
13:51
ذهبية جديدة للعرب ونصف نهائي ناري في مسابقة كرة السلة ضمن الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤
رياضة
13:51
ذهبية جديدة للعرب ونصف نهائي ناري في مسابقة كرة السلة ضمن الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤
0
أخبار دولية
13:49
من هو السنوار وما هي الرسالة وراء اختياره من قبل حماس؟
أخبار دولية
13:49
من هو السنوار وما هي الرسالة وراء اختياره من قبل حماس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لهذه الأسباب هاريس اختارت والز…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لهذه الأسباب هاريس اختارت والز…
0
أخبار دولية
13:47
هكذا تلقت إسرائيل إختيار حركة حماس يحيي السنوار رئيسًا لمكتبها السياسي
أخبار دولية
13:47
هكذا تلقت إسرائيل إختيار حركة حماس يحيي السنوار رئيسًا لمكتبها السياسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
جبهة الجولان هادئة والحرب الشاملة قد تنخرط فيها دمشق وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:45
جبهة الجولان هادئة والحرب الشاملة قد تنخرط فيها دمشق وطهران
0
أخبار دولية
13:42
إسرائيل تدخل الأسبوع الثاني من القلق...
أخبار دولية
13:42
إسرائيل تدخل الأسبوع الثاني من القلق...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الفرق بين جدار الصوت والغارات الوهمية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الفرق بين جدار الصوت والغارات الوهمية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:28
ابي رميا يعلن الاستقالة من الاطار التنظيمي للتيار الوطني الحر
أخبار لبنان
02:28
ابي رميا يعلن الاستقالة من الاطار التنظيمي للتيار الوطني الحر
2
خبر عاجل
08:06
طيران الشرق الأوسط: الرحلات من 9 إلى 13 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
خبر عاجل
08:06
طيران الشرق الأوسط: الرحلات من 9 إلى 13 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
3
فنّ
11:00
نجمة "تايتنك" في جلسة تصوير عارية الصدر... رفضت تغطية جسدها لهذا السبب! (صور)
فنّ
11:00
نجمة "تايتنك" في جلسة تصوير عارية الصدر... رفضت تغطية جسدها لهذا السبب! (صور)
4
منوعات
05:00
فيديو يجمع أنجي خوري بخطيبها "الغامض"... هل كُشفت هويته؟ (فيديو)
منوعات
05:00
فيديو يجمع أنجي خوري بخطيبها "الغامض"... هل كُشفت هويته؟ (فيديو)
5
أخبار لبنان
06:53
مولوي: إستئناف العمل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات - فرع عاليه
أخبار لبنان
06:53
مولوي: إستئناف العمل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات - فرع عاليه
6
فنّ
10:13
فنانة عربية تسللت إلى غرفة والدتها خلال نومها... ما فعلته بها مرعب
فنّ
10:13
فنانة عربية تسللت إلى غرفة والدتها خلال نومها... ما فعلته بها مرعب
7
آخر الأخبار
08:56
يديعوت أحرونوت عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: يبدو أن نصر الله يجر لبنان لدفع ثمن كبير
آخر الأخبار
08:56
يديعوت أحرونوت عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: يبدو أن نصر الله يجر لبنان لدفع ثمن كبير
8
خبر عاجل
08:03
التحكم المروري: تعطل شاحنة داخل نفق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
08:03
التحكم المروري: تعطل شاحنة داخل نفق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More