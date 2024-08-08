مؤسسة ورلد سنترال كيتشن تعلن مقتل أحد موظفيها الفلسطينيين في غزة

أعلنت مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الإغاثية غير الحكومية الأربعاء، أن فلسطينيا من موظفيها قُتل في غزة.وأوضحت المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا أن الموظف يدعى نادي السلوت.وقالت في منشور على موقع إكس إنه كان "عضوا أصيلا في فريقنا للمستودعات منذ الأيام الأولى لاستجابتنا في رفح وكان في جوهره محبا للخير".وذكرت المنظمة أنها تعتقد أنه كان في غير وقت العمل عندما قُتل.